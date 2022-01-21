Турция и Сальвадор подписали ряд соглашений о сотрудничестве
В столице Турции, Анкаре, между соответствующими структурами Турции и Сальвадора подписано шесть соглашений о двустороннем сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Документы предусматривают взаимодействие в области экономики, оборонной промышленности и подготовки дипломатических кадров.
Церемония подписания состоялась в присутствии президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сальвадора Найиба Букеле.
Перед этим главы государств провели переговоры в формате один на один и с участием делегаций, а также выступили на совместной пресс-конференции.
Найиб Букеле 20 января прибыл в Турцию с официальным визитом.
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