Трудовая миграция из Турции в Казахстан сократилась более чем на треть

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Казахстан с целью трудоустройства в 2021 году значительно сократилось.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В указанный период число турецких граждан, посетивших Казахстан по линии İŞKUR, сократилось на 32,3 процента по сравнению с 2020 годом - до 354.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехал 13 171 гражданин Турции, что на 29,9 процента больше, чем в 2020 году.

В 2021 году по линии İŞKUR работой был обеспечен 87 681 турецкий гражданин. Из них 58,7 процента - мужчины, 41,3 процента - женщины. При этом 98,9 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В 2021 году число безработных в Турции составило 3,171 миллиона, из которых 49,8 процента – женщины, 50,2 процента – мужчины.

(Редактор: Константин Шапиро)