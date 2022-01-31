Чавушоглу провел переговоры с главой МИД Бахрейна

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу впервые за последние пять лет посетил с официальным визитом столицу Бахрейн, Манаму, где провел переговоры с бахрейнским коллегой Рашидом Аль Зайани, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Стороны договорились провести заседание Совместной экономической комиссии двух стран в марте.

Также состоялась встреча делегаций двух стран.

Согласно дипломатическим источникам в турецком МИД, на встрече была выражена общая нацеленность Анкары и Манамы на улучшение торгово-экономических связей между Турцией и Бахрейном.

В рамках визита запланирована встреча Чавушоглу с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой, а также с наследным принцем и премьер-министром Салманом бин Хамадом бин Иса Аль Халифой