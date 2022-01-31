Мы нарастили объемы поставок газа из Азербайджана - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы возобновили поставки природного газа из Ирана и нарастили объемы получаемого нами газа из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства.

Подчеркнув, что по причине аварии на противоположной стороне газопровода между Турцией и Ираном произошло снижение поставок природного газа, турецкий лидер отметил, что была достигнута договоренность с Ираном оставить работы по устранению неполадок на более теплые месяцы, а потом подача газа снова была возобновлена.

"Мы увеличили объем закупаемого в Азербайджане природного газа. Мы задействовали подземные хранилища газа Туз-Гёлю и Силиври", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.