В Турции отменили требование о ношении медицинских масок на открытом воздухе
БАКУ /Trend/ - В Турции отменено требование о ношении масок на открытом воздухе, а также в закрытых пространствах с достаточной вентиляцией.
Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа, передает Trend.
Министр отметил, что также отменено требование предоставлять на входе в государственные и другие структуры "Hes kod" [персональный код, введенный минздравом].
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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