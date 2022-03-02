В Турции отменили требование о ношении медицинских масок на открытом воздухе

БАКУ /Trend/ - В Турции отменено требование о ношении масок на открытом воздухе, а также в закрытых пространствах с достаточной вентиляцией.

Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа, передает Trend.

Министр отметил, что также отменено требование предоставлять на входе в государственные и другие структуры "Hes kod" [персональный код, введенный минздравом].

(Перевод: Нубар Кулузаде)