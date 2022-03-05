Президент Турции переговорил с премьером Канады и президентом Литвы

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как передает Trend, об этом сообщает в субботу Управление Администрации Президента Турции.

Согласно информации, во время переговоров была обсуждена ситуация в Украине.

Президент Турции отметил, что продолжит прилагать все усилия для восстановления мира между Россией и Украиной.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о последних событиях в регионе.