Турция продолжит активную поддержку Сомали - Эрдоган

Турция продолжит активную поддержку Сомали во всех сферах. Стабильность и безопасность этой африканской страны важны для Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с коллегой из Сомали Хасаном Шейхом Махмудом в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Помощь Турции охватывает все сферы: от здравоохранения до образования, от инфраструктуры до обороны», - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, объем гуманитарной помощи Турции народу Сомали за последние 10 лет превысил 1 млрд долларов.

Глава турецкого государства привлек внимание к поддержке Турции в сфере борьбы с терроризмом в Сомали, а также к вкладу Анкары в развитие силовых структур и армии африканской страны.

Эрдоган отметил, что до сегодняшнего дня более 5 тыс. военных в Сомали прошли подготовку по линии турецких инструкторов. Кроме того, Турция помогла в подготовке тысячи бойцов спецназа африканской страны.

Президент Турции напомнил, что трижды посещал Сомали – в 2011, 2015 и 2016 годах.

Эрдоган отметил, что объем взаимной торговли между Турцией и Сомали по итогам прошлого года вырос на 31 процент – до 363 млн долларов. «Если учесть, что в 2003 году этот показатель составлял 2 млн долларов, то станет понятен масштаб достижений», - пояснил президент.

Сомали является примером значимости, которую придает Турция экономическому развитию, социальному миру и стабильности на африканском континенте.