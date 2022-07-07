Израиль и Турция подпишут новое двустороннее авиационное соглашение

БАКУTrend/ - Израиль и Турция подпишут 7 июля новое двустороннее авиационное соглашение, которое станет первым с 1951 года. Об этом сообщила в четверг израильская правительственная пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Израиль и Турция сегодня (четверг, 7 июля 2022 года) подпишут новое двустороннее авиационное соглашение, первое с 1951 года, которое укрепит связи и позволит возобновить полеты [авиакомпаний] Израиля в Турцию", - говорится в заявлении.

"После переговоров между Управлением гражданской авиации Израиля с турецкой стороной, а также после встречи между министром транспорта [Израиля] Мейрав Михаэли и ее турецким коллегой несколько месяцев назад ожидается подписание соглашения между двумя странами, которое укрепит связи между Израилем и Турцией в области авиации. Ожидается, что соглашение приведет к возобновлению рейсов израильских авиакомпаний в различные пункты назначения в Турции наряду с [существующими] рейсами турецких компаний в Израиль", - указали в пресс-службе.