Анкара надеется на скорый выход из продовольственного кризиса - Чавушоглу

Турция предпринимает активные усилия по устранению преград на пути объявления режима прекращения огня в Украине и начала экспорта зерна из блокированных черноморских портов. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в эфире телеканала TRT Haber мирные усилия Анкары по ситуации в Украине, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава дипломатии выразил надежду на то, что в ближайшие дни общественность получит позитивные вести по теме продовольственного кризиса. «В данном вопросе Турция активно контактирует, как с РФ и Украиной, так и с ООН. Надеемся на результативность», - сказал Чавушоглу.

Глава дипломатии подчеркнул значимость последнего заседания рабочих групп по Украине в Стамбуле.

Он отметил, что и сторонники, и противники Анкары признают вклад Турции в урегулирование продовольственной проблемы.

Чавушоглу напомнил, что Турция самодостаточна в вопросе зерна, покрывая внутренний спрос за счет местного производства. В тоже время, турецкие компании импортируют зерно для наращивания экспорта муки и макаронных изделий.