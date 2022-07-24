Эрдоган: Греция намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора

Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касательно прав турецкого нацменьшинства.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании в связи с 99-ой годовщиной подписания Лозаннского мирного договора.

«Турция, приближаясь уверенными шагами к 100-й годовщине создания Турецкой Республики и подписания Лозанского договора, которые будут отмечаться в 2023 году, также продолжает укреплять свою позицию в региональных и глобальных вопросах», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства напомнил, что Лозаннский мирный договор позволил расчертить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, и подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции.

Эрдоган подчеркнул, что за прошедшие 99 лет Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках Лозаннского мирного договора.

«Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касательно прав турецкого нацменьшинства. Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям. Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа», - сказал Эрдоган.