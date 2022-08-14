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Турцию с официальным визитом посетит король Малайзии

Турция Материалы 14 августа 2022 23:35 (UTC +04:00)
Турцию с официальным визитом посетит король Малайзии

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Король Малайзии Султан Абдулла Риятуддин Аль-Мустафа Биллах Шах посетит Турцию с официальным визитом 15-21 августа по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции, в контексте стремительно развивающихся отношений с Малайзией, основанных на дружбе, взаимном доверие и интересов народов, набирают обороты визиты на высшем уровне.

В этих рамках в июле Турцию посетил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якуб, что позволило вывести отношения двух стран на уровень Всеобъемлющего стратегического партнерства, следует из сообщения.

Отмечается, что король Малайзии посетит Турцию вместе с супругой, королевой Тунку Хаджа Азиза Амина Маймуна Искандария.

Визит станет первым визитом из Малайзии в Турцию на уровне главы государства после почти 30-летнего перерыва.

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