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Эрдоган совершит визит в Украину

Турция Материалы 16 августа 2022 23:20 (UTC +04:00)
Эрдоган совершит визит в Украину

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит с однодневным визитом Львов, где примет участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского, передает Trend со ссылкой на Twitter турецкого президента.

На встрече планируется обсудить реализацию сделки по вывозу сельхозпродукции из украинских портов и ситуацию на Украине. В частности, будут обсуждены возможные шаги для урегулирования украинского кризиса дипломатическими средствами, говорится в сообщении.

"В рамках двусторонней встречи с президентом Украины будут всесторонне рассмотрены отношения Турции и Украины, которые носят стратегический характер", - отмечается в релизе.

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