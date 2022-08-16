Эрдоган совершит визит в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит с однодневным визитом Львов, где примет участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского, передает Trend со ссылкой на Twitter турецкого президента.

На встрече планируется обсудить реализацию сделки по вывозу сельхозпродукции из украинских портов и ситуацию на Украине. В частности, будут обсуждены возможные шаги для урегулирования украинского кризиса дипломатическими средствами, говорится в сообщении.

"В рамках двусторонней встречи с президентом Украины будут всесторонне рассмотрены отношения Турции и Украины, которые носят стратегический характер", - отмечается в релизе.