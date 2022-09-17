Проведены испытания двигателя турецкого БПЛА «Bayraktar Kızılelma»

БАКУ /Trend/ - Успешно завершены первые интеграционные испытания двигателя произведенного компанией «Baykar» БПЛА «Bayraktar Kızılelma», который является первым турецким беспилотным боевым аппаратом.

Как сообщает Trend, испытаниями, проведенными в Национальном технологическом центре Оздемира Байрактара, руководил технический директор компании «Baykar» Сельджук Байрактар.

Процесс испытаний БПЛА «Bayraktar Kızılelma» продолжится в наземных условиях. Первый полет планируется осуществить в 2023 году.

БПЛА «Bayraktar Kızılelma», который будет успешно выполнять самые сложные задачи, рассчитан на взлетную массу 6 тонн.