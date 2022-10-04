Турция осудила включение греческого Кипра в программу партнерства Нацгвардии США

Анкара решительно осуждает включение Пентагоном администрации киприотов-греков в Государственную программу партнерства Бюро Национальной гвардии США. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве указали, что решение США «выходит даже за рамки нарушения баланса между сторонами на Кипре».

«Вашингтон, очевидно, утратил беспристрастность», - отметили в турецком МИД.

«Действия США, предпринятые спустя всего две недели после отмены эмбарго на поставки оружия кипрско-греческой администрации, не имеют оправдания», - подчеркнуто в коммюнике.

В МИД Турции предупредили, что такого рода шаги ведут к утрате США возможности играть конструктивную роль в справедливом, долгосрочном и устойчивом урегулировании кипрской проблемы.

В ведомстве заверили, что Турция в качестве государства-гаранта продолжит предпринимать «все необходимые шаги для обеспечения безопасности киприотов-турок».

В МИД Турции выразили поддержку заявлению министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) относительно решения властей США.