В Турции заявили, что встреча Эрдогана и Пашиняна в Праге поможет нормализации отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудит с ним перспективы нормализации отношений между двумя странами. Это будет их первая очная встреча, сообщил источник в дипломатических кругах Анкары, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очные встречи всегда являются более продуктивными, чем телефонные разговоры. Это в полной мере относится к предстоящим переговорам между президентом Турции и премьером Армении. В Праге может быть достигнут прогресс как в вопросе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, так и в подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал источник.