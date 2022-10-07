Турция это ключевая страна для Евросоюза - Эрдоган

Происходящие в последний период процессы показывают, что Турция является ключевой страной для ЕС и всего европейского континента. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Праге, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция незаменима в преодолении вызовов, стоящих перед ЕС, а также в переосмыслении роли сообщества на мировой арене», - сказал турецкий лидер.

При этом он отметил, что Европейское политическое сообщество не является альтернативой политике расширения ЕС. Глава государства подчеркнул, что участие Турции в данной платформе не нанесет урон процессу членства Анкары в Евросоюзе.

«Фундаментальное и основное ожидание Анкары состоит в том, что Европейское политическое сообщество укрепит наши отношения с ЕС и внесет свой вклад в процесс нашего членства в блоке»,- пояснил он.

По словам президента, Анкара ожидает, что ЕС будет развивать связи с Турцией на основе перспективы ее присоединения к сообществу, не идя на поводу у интересов и амбиций некоторых стран.

Глава государства коснулся также перспектив урегулирования кипрской проблемы и напряженности в отношениях между Анкарой и Афинами.

Он подчеркнул, что единственным ключом к урегулированию на Кипре является признание международного равноправного статуса Турецкой Республики Северного Кипра. «Турция не претендует на территорию или суверенитет какой-либо страны. Мы лишь ведем борьбу за защиту интересов нашей страны и турок-киприотов», - сказал Эрдоган.

«Многие страны на саммите в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас нам не о чем говорить с Грецией», - отметил он.

По его словам, Турция ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества.

При этом он подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности. «Пусть это слышит не только Греция. «Мы можем прийти внезапно однажды ночью», независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом», - предупредил президент.

Комментируя итоги состоявшейся в рамках саммита встречи с премьер-министром Армении он отметил, что прошла в «дружелюбной атмосфере».

«На встрече с Пашиняном обсуждались некоторые требования. Наши министры иностранных дел и спецпредставители встретятся, и мы предпримем шаги в соответствии с результатом», - рассказал он.

По его словам, Турция не выдвигает предусловий для нормализации отношений с Ереваном. «Как только Армения заключит мирное соглашение с Азербайджаном, с нами у нее не будет никаких проблем. Анкара стремится к скорейшему потеплению отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией и урегулированию разногласий между сторонами», - отметил президент.

Глава государства добавил, что Турция и Армения продолжат переговоры на уровне спецпредставителей.

Президент Эрдоган выразил надежду, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений на основе принципа добрососедства в регионе.

Глава государства сообщил также, что в пятницу проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого планируется обсудить поставки зерна и удобрений, а также обмен пленными.

Глава государства указал также, что российские удобрения могут поставляться в нуждающиеся в них страны через Турцию.

По словам президента, продолжение поставок зерна «служит интересам народа Украины, Европы и всего мира».

Он напомнил, что Черноморский зерновой коридор, обмен пленными между Россией и Украиной - дипломатические успехи Турции, достигнутые несмотря на все трудности.

Комментируя ситуацию в Сирии турецкий лидер подчеркнул, что север этой страны должен быть очищен от террористических организаций.

Президент Эрдоган заявил, что на данный момент о его встрече с сирийским президентом Башаром Асадом не может быть и речи, но не исключил возможности такой встречи в будущем «в нужное время».