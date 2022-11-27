Аэропорт Стамбула - лидер Европы по количеству авиарейсов

Из Стамбульского аэропорта в период с 18 по 24 ноября 2022 года выполнено наибольшее количество рейсов в Европе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), из аэропорта турецкого мегаполиса в отчетный период выполнено в среднем 1 220 рейсов в сутки.

Таким образом, "Стамбульский аэропорт" обошел по количеству выполненных за неделю рейсов лондонский аэропорт Хитроу - 1 143 рейса за сутки, и парижский аэропорт Шарль де Голль – 1 106 рейсов за сутки.