Анкара отменила визит спикера парламента Швеции в Турцию

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп призвал шведского коллегу Андреаса Норлена к конкретным шагам по привлечению к ответственности причастных к антитурецкой провокации сторонников террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - прим. "Анадолу") в Стокгольме. Об этом сообщила пресс-служба Великого национального собрания (парламента) Турции по итогам телефонного разговора глав законодательных органов двух стран, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, отменен намеченный на 17 января визит Андреаса Норлена в Турцию.

"Гнусный акт сторонников террористической организации РПК/PYD/YPG в Стокгольме, направленный против Турции и нашего президента, вызвал крайнюю обеспокоенность во всех слоях турецкого общества. Мы считаем эту акцию неприемлемой и решительно ее осуждаем", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Турции.

Шентоп подчеркнул, что бездействие перед лицом подобных провокаций "поощряет террористические организации".

По его словам, в Анкаре ожидают, что виновные в этой акции будут установлены и в их отношении будут приняты соответствующие меры. Также Шентоп подчеркнул необходимость предпринять конкретные шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.