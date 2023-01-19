Турция достигает целей вопреки давлению и кризисам - Эрдоган

Несмотря на давление и кризисы последнего десятилетия, большинство задач, поставленных перед страной на период до 2023 года, достигнуто. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган назвал текущий год, когда в Турции будет широко отмечаться столетие Республики, символом 20 лет достижений правящей партии и «отправной точкой» нового «Столетия Турции». «Современная Турция – пример поступательного роста, основанного на инвестициях, занятости, производстве, экспорте и контроле дефицита текущего счета», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что уровень занятости в Турции достиг рекордного уровня – 31,6 млн человек.

По словам турецкого лидера, продуманная политика правительства позволила также приступить к решению одной из острых проблем общества - инфляции. «В предстоящие месяцы граждане Турции станут свидетелями стремительного снижения уровня инфляции вплоть до 30 процентов», - заверил Эрдоган.

Президент привлек внимание к стремлению антитурецких кругов принизить значимость достижений страны, в том числе, оборонной промышленности Турции.

В качестве примера, политик привел критику в адрес одного из ведущих производителей беспилотных летательных аппаратов Турции – компании Baykar.

По словам турецкого лидера, вопреки кампании очернения производителя беспилотников, в адрес компании Baykar сегодня поступает такое количество заказов, что производственные мощности фирмы полностью загружены, а поставки распланированы на 4-5 лет вперед. «Те, кто еще вчера отказывал Турции в поставках дронов, сегодня обращаются к Анкаре за закупкой БПЛА», - отметил он.

«Причина критики Baykar – вклад этой компании в достижения Турции», - подчеркнул Эрдоган, напомнив, что БПЛА Bayraktar TB-2 производства Baykar высоко зарекомендовали себя во многих регионах: от Сирии до Карабаха в Азербайджане.

По его словам, сегодня в Турции действуют уже восемь компаний – производителей беспилотной авиации.

В данной связи турецкий лидер поделился показателями достижений оборонпрома Турции последних 20 лет. «За последние десятилетия число оборонных компаний Турции выросло с 56 до свыше 2700, а бюджет проектов в сфере ВПК - с 5,5 млрд до 75 млрд долларов, с учетом тендеров. Экспорт оборонной продукции Турции приблизился к черте 4,5 млрд долларов, а уровень импортозамещения снизился с 20 до 80 процентов», - сказал президент.