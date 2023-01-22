Число новых компаний с иностранным капиталом в Турции достигло рекордного уровня

Число компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году возросло до 20 135, что является самым высоким показателем с 2010 года, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Интерес иностранных инвесторов к Турции в период с 2010 по 2022 год демонстрирует поступательный рост.

На фоне спада кризиса пандемии, количество новосозданных компаний с иностранным капиталом в Турции в 2021 году выросло на 29,7 процента - до 13 445, а 50-процентный рост числа данной категории компаний в 2022 году стал самым высоким показателем за четыре года.

Наибольшее количество компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году открыто с участием граждан России. В прошлом году было открыто 1363 компаний с российским участием (140 акционерных обществ и 1223 - общества с ограниченной ответственностью).

Далее следуют компании с участием капитала иранских граждан – 1300 (55 акционерных обществ и 1245 обществ с ограниченной ответственностью). На третьем месте расположились компании с участием капитала граждан Германии – 484 (111 акционерных обществ и 373 общества с ограниченной ответственностью).

Иностранные граждане главным образом вкладывали капитал в сектор оптовой торговли. В данной сфере начали функционировать 3 070 компаний. Далее следуют сектор недвижимости - 1043 компаний, коммерческие и другие услуги - 938 компаний.

62 процента компаний с иностранным капиталом, созданных в Турции в 2022 году, приходится на Стамбул. В этой провинции в целом были создано 12 462 такие компании. Далее следуют: Анталья - 1648 и Анкара - 821.