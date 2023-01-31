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Число прямых авиарейсов между Астаной и Анкарой возрастёт

Турция Материалы 31 января 2023 21:19 (UTC +04:00)
Число прямых авиарейсов между Астаной и Анкарой возрастёт

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Казахстанская авиакомпания FlyArystan с 23 мая запускает прямые рейсы из Астаны в Анкару. Об этом во вторник, 31 января сообщили в FlyArystan - дочерней компании национальной авиакомпании Казахстана AirAstana, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На первый рейс, запланированный на 23 мая, уже открыта продажа билетов.

Прямые рейсы по маршруту Астана-Анкара будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам, время в полете составит около пяти часов.

Пятого декабря 2022 года авиакомпания AnadoluJet, дочка флагмана турецкой гражданской авиации - компании THY, совершила первый прямой рейс из аэропорта Эсенбога в Анкаре в столицу Казахстана, город Астану.

Компания AnadoluJet организует два рейса в неделю по маршруту Анкара-Астана.

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