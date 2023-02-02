Турция ожидает от Швеции искренних шагов в борьбе с исламофобией - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT ответил на вопросы журналистов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турецкий век - это название периода, когда Турция станет одной из самых выдающихся стран мира благодаря силе и опыту, которые она приобрела в последний период», - сказал президент.

Эрдоган заявил, что «Турция утвердилась как региональная держава. Сейчас наша задача - стать мировой державой».

Глава государства заявил, что Турция обеспокоена усиливающейся антиисламской риторикой и действиями в Европе и особенно в скандинавских странах.

«Мы ожидаем от Швеции искренних шагов в борьбе с исламофобией. Мы ждём, что Швеция и Финляндия полностью выполнят свои обязательства», - отметил Эрдоган.