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Турция ожидает от Швеции искренних шагов в борьбе с исламофобией - Эрдоган

Турция Материалы 2 февраля 2023 00:24 (UTC +04:00)
Турция ожидает от Швеции искренних шагов в борьбе с исламофобией - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT ответил на вопросы журналистов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турецкий век - это название периода, когда Турция станет одной из самых выдающихся стран мира благодаря силе и опыту, которые она приобрела в последний период», - сказал президент.

Эрдоган заявил, что «Турция утвердилась как региональная держава. Сейчас наша задача - стать мировой державой».

Глава государства заявил, что Турция обеспокоена усиливающейся антиисламской риторикой и действиями в Европе и особенно в скандинавских странах.

«Мы ожидаем от Швеции искренних шагов в борьбе с исламофобией. Мы ждём, что Швеция и Финляндия полностью выполнят свои обязательства», - отметил Эрдоган.

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