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МККК призвал граждан Турции сдавать кровь

Турция Материалы 6 февраля 2023 08:04 (UTC +04:00)
МККК призвал граждан Турции сдавать кровь

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БАКУ /Trend/ - Турецкое представительство Международного комитета Красного Креста призвало граждан сдавать кровь.

Как передает Trend, об этом сообщил глава турецкого представительства организации Керем Кыник.

«У нас достаточно запасов крови для снабжения на первом этапе, но чтобы удовлетворить потребность на следующем этапе, я прошу граждан сдавать кровь в течение дня», — сказал Кыник.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в понедельник в центральной части Турции.

Подземные толчки по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км.

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