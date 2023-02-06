БАКУ/Trend/ - В результате землетрясения в Турции 284 человека погибли, 2383 ранены. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Разрушения зафиксированы в провинциях Шанлыурфа и Хатай. Как сообщает газета Yeni Shafaq, разрушения зафиксированы еще как минимум в трех провинциях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)