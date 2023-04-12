У побережья Турции спасены десятки нелегальных мигрантов

У побережья района Айвалык западной турецкой провинции Балыкесир спасены 35 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает командование Сил береговой охраны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Лодка с искателями убежища была выдворена греческой стороной в территориальные воды Турции.

После получения соответствующей информации на место был направлен катер турецкой береговой охраны.

Мигранты были спасены и доставлены на берег.

После прохождения соответствующих процедур все нелегальные мигранты были доставлены в региональное управление по делам миграции.