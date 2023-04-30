Турецкий танк Altay пройдет испытания по 6 тыс. параметрам

Перед началом серийного производства турецкого танка Altay, будут проведены испытания по шести тысячам различных критериев. Процесс тестирования танка, два прототипа которого уже переданы ВС Турции, планируется завершить до середины 2024 года.

Об этом сообщил гендиректор компании BMC Savunma Мехмет Карааслан в рамках фестиваля авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, по итогам тендера на серийное производство отечественного танка, планируется начать полномасштабное производство с прицелом на поставки первой партии в течении 18 месяцев.

Карааслан отметил, что к проекту модернизированного танка Altay привлечены 450 специалистов.

Он сообщил, что ведется также разработка модификации танка с башней без экипажа, что позволит минимизировать ущерб от ударов с воздуха, в том числе с БПЛА.