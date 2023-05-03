Турция закрыла воздушное пространство с Арменией (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:50)

БАКУ /Trend/ - Турция закрыла воздушное пространство с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом в интервью телеканалу NTV сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Установка в Ереване памятника, посвященного так называемой операции "Немезида", неприемлема. Они сделали это для того, чтобы возвысить террористические группировки, совершившие убийства наших дипломатов, наших азербайджанских братьев в 1920-х годах. Мы не можем принять это. Заявления Армении по этому поводу не являются искренними и правдивыми. Это говорит об их недружественном настрое. Турция закрыла свое воздушное пространство для Армении. Если они и дальше продолжат так себя вести, мы примем и другие меры. Лишь председателю парламента Армении в виде исключения было разрешено прибыть в Турцию для участия в заседании Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, так как это международная встреча", - сказал Чавушоглу.