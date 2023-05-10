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Глава МИД Турции примет участие во встрече по Сирии в Москве

Турция Материалы 10 мая 2023 01:24 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции примет участие во встрече по Сирии в Москве

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в четырехсторонней встрече по Сирии, запланированной на 10 мая в Москве, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В МИД Турции сообщили во вторник, что в ходе встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств состоится обмен мнениями по нормализации турецко-сирийских отношений, борьбе с терроризмом, продвижению политического урегулирования в этой стране, а также вопросам безопасного и достойного возвращения беженцев на родину.

В рамках двухдневного визита Чавушоглу, запланирован также ряд двусторонних встреч.

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