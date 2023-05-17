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Голосование в рамках второго тура выборов президента Турции пройдет в 73 странах

Турция Материалы 17 мая 2023 07:46 (UTC +04:00)
Голосование в рамках второго тура выборов президента Турции пройдет в 73 странах

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В рамках намеченного на 28 мая второго тура президентских выборов в Турции, процесс голосования будет организован в 73 странах мира. Об этом сообщили в МИД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Пункты голосования по состоянию на 20 мая будут открыты 151 представительством Турции в 167 точках за рубежом. Голосование на КПП продлится с 20 по 28 мая, говорится в сообщении в Twitter.

Проживающие за рубежом граждане Турции смогут узнать дату, время и адреса мест голосования на сайте Высшей избирательной комиссии «ysk.gov.tr».

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