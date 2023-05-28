В Турции около 50 тыс молодых людей, не имевших права голоса в первом туре, проголосовали во втором туре выборов

БАКУ /Trend/ - 47 523 представителя молодежи, не имевшей права голоса в связи с возрастом в первом туре, проголосовали во втором туре президентских выборов в Турции.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в сообщении Высшего избирательного совета Турции.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.