Названы возможные даты инаугурации Эрдогана

БАКУ /Trend/ - Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться второго или шестого июня, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента высокопоставленные кадры государства и новый кабинет одновременно будут сформированы и приступят к работе.

"Депутаты будут приведены к присяге на Общем собрании парламента в пятницу, 2 июня, и начнется процесс выдвижения кандидатов на выборы Спикера парламента, которые продлятся 5 дней. Инаугурация Эрдогана либо состоится в Великом национальном собрании Турции в пятницу, 2 июня, после приведения к присяге законодателей, либо 6 июня, после чего он объявит о своем новом кабинете", - говорится в сообщении.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая, набрав 52,14 процента голосов.