Эрдоган призвал к принятию новой редакции Конституции Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Турции не остановится, пока страна не войдет в ТОП-10 ведущих экономик мира, передает Trend. Он сказал это на первом заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте 28-го созыва в Анкаре.

Эрдоган отметил, что Кабмин продолжает работать над 12-м планом развития Турции, а также Среднесрочной программой развития страны.

Глава государства выразил уверенность, что все 85 миллионов жителей Турции извлекут пользу из экономического процветания страны. Он также отметил, что была установлена тесная связь между аппаратом вице-президента, Министерством финансов и Центробанком для координации работы в экономической сфере.

Президент подчеркнул, что одним из явных показателей развития Турции в последние десятилетия является значительный рост минимальной заработной платы в стране, который за последние 21 год вырос на 312 процентов в реальном значении.

Эрдоган также отметил, что принятие новой редакции Конституции страны будет важным стимулом для дальнейшего развития Турции.

Глава государства предложил включить в новую редакцию Основного закона страны право мусульманок на ношение головных уборов.

Эрдоган призвал оппонентов власти поддержать работу над новой Конституцией Турции.