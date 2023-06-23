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Турция приняла решение об отмене таможенных пошлин на импорт ряда товаров из Узбекистана

Турция Материалы 23 июня 2023 05:10 (UTC +04:00)
Турция приняла решение об отмене таможенных пошлин на импорт ряда товаров из Узбекистана

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БАКУ /Trend/ - В Турции внесли изменения в таможенные пошлины на импорт товаров из Узбекистана.

Как передает Trend, изменения внесены в рамках Соглашения о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном.

Министерство торговли подготовило распоряжение о применении тарифных квот, которое было опубликовано в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

В результате этих изменений, таможенные пошлины на товары, такие как лук репчатый, лук-шалот, горох (нут) и сливы, будут обнулены.

Решение вступит в силу с 1 июля 2023 года.

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