Турция приняла решение об отмене таможенных пошлин на импорт ряда товаров из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Турции внесли изменения в таможенные пошлины на импорт товаров из Узбекистана.

Как передает Trend, изменения внесены в рамках Соглашения о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном.

Министерство торговли подготовило распоряжение о применении тарифных квот, которое было опубликовано в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

В результате этих изменений, таможенные пошлины на товары, такие как лук репчатый, лук-шалот, горох (нут) и сливы, будут обнулены.

Решение вступит в силу с 1 июля 2023 года.