Парламент Турции продлил мандат турецких военнослужащих в Ливии

БАКУ /Trend/ - В Турции Великое Национальное Собрание (парламент) утвердило предложение президента о продлении мандата турецких военнослужащих в Ливии с 2 января 2024 года на 24 месяца, передает Trend.

Инициатива была представлена президентом на основе запроса о военной поддержке со стороны правительства Ливии, признанного ООН.

Документ подчеркивает решительную поддержку Турции защите суверенитета, территориальной целостности и политического единства Ливии, а также стремление к установлению стабильного режима прекращения огня и поддержке политического диалога.

В проекте также отмечается, что сохраняются риски и угрозы, исходящие из Ливии для всего региона, включая Турцию. Подчеркивается, что возобновление нападений на законное правительство Ливии негативно отразится на интересах Турции в Средиземноморском бассейне и Северной Африке.