ВС Турции за последнюю неделю нейтрализовали 63 террориста

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю Вооруженные силы Турции ликвидировали 63 террориста, в том числе при проведении антитеррористических операций на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщил контр-адмирал Зеки Актюрк, пресс-советник Министерства национальной обороны Турции, передает Trend.

Операции были направлены против PПK и ее ответвлений. Общее число ликвидированных террористов турецкой армией с начала 2023 года составляет 2 541 человека.

Кроме того, с начала текущего года турецкие пограничники задержали 686 человек при попытке нелегального пересечения границ Турции.