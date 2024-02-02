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ВС Турции за последнюю неделю нейтрализовали 63 террориста

Турция Материалы 2 февраля 2024 01:03 (UTC +04:00)
ВС Турции за последнюю неделю нейтрализовали 63 террориста

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю Вооруженные силы Турции ликвидировали 63 террориста, в том числе при проведении антитеррористических операций на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщил контр-адмирал Зеки Актюрк, пресс-советник Министерства национальной обороны Турции, передает Trend.

Операции были направлены против PПK и ее ответвлений. Общее число ликвидированных террористов турецкой армией с начала 2023 года составляет 2 541 человека.

Кроме того, с начала текущего года турецкие пограничники задержали 686 человек при попытке нелегального пересечения границ Турции.

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