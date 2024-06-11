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В Турции сообщили о сохранении температуры около 40 градусов минимум до конца недели

Турция Материалы 11 июня 2024 01:35 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Температура воздуха в ряде регионов Турции, особенно на юге, с середины недели поднимется на 8-12 градусов Цельсия и превысит 40 градусов. Об этом сообщил министр экологии Турции Мехмет Озхасеки, передает Trend.

"Сейчас температура выше сезонной нормы. По прогнозам, с середины недели она повысится на 8-12 градусов во многих регионах. В южной провинции Айдын температура составит 42-45 градусов, в Анталье - 37-45, в Адане - 37-42, в Измире - 37-40 градусов", - заявил Озхасеки.

Также будет жарко в Анкаре и Стамбуле - 34-36 и 32-34 градуса соответственно. 40-градусная жара охватит центральные и юго-восточные регионы Турции, включая провинции Диярбакыр и Шанлыурфа.

Метеорологи прогнозируют, что жаркая погода сохранится в Турции как минимум до конца недели, и температура будет самой высокой для этого времени года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был зафиксирован температурный рекорд.

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