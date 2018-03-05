Посольство США в Анкаре приостановит работу из-за угрозы безопасности

Посольство США в Анкаре приостановит работу в понедельник, 5 марта, из соображений безопасности. Об этом говорится в распространенном заявлении американской дипмиссии, пишет ТАСС.

"Посольство в Анкаре информирует граждан США о том, что оно будет закрыто 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство позже объявит о возобновлении работ", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что во время приостановки работы дипмиссия будет "оказывать помощь лишь в экстренных ситуациях".

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