Вторая за день посылка взорвалась в Техасе, есть пострадавшие

12 марта 2018 22:38 (UTC+04:00)

Еще одна посылка взорвалась в американском городе Остин в штате Техас в понедельник, два человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KXAN.

Ранее в понедельник взрывное устройство сработало на пороге одного из частных домов Остина. Семнадцатилетний молодой человек скончался на месте, женщина в возрасте около 40 лет с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу. Как сообщила полиция, данное преступление может быть связано с другим похожим взрывом, который произошел 2 марта. В тот день взрывчатка так же взорвалась на пороге частного дома, в результате чего погиб один человек.

Новый взрыв произошел в жилом доме. Женщина около 70 лет доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая госпитализирована с травмой, напрямую не связанной со взрывом.

Имеет ли этот инцидент отношение к первому, пока неизвестно, отмечает телеканал. Полиция проводит расследование.

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Azernews Newspaper
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