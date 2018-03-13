Трамп заявил, что Тиллерсон после отставки будет "намного счастливее"

13 марта 2018 18:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что госсекретарь Рекс Тиллерсон будет намного счастливее после отставки. Об этом он заявил, выступая в Сан-Диего, передает РИА Новости.

"Я думаю, что Рекс теперь будет намного счастливее", — сказал Трамп, комментируя решение уволить нынешнего госсекретаря.

Ранее президент США объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

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