Шесть человек погибли при крушении легкого самолета в США

Одномоторный самолет EA400 разбился вскоре после вылета с аэродрома в американском штате Оклахома. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По его данным, власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела. "Сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения самолета в трех четвертях мили севернее Хаббард-роуд и в четверти мили от улицы Ю-стрит", - уточнила патрульно-постовая служба штата.

EA400 представляет собой шестиместный одномоторный моноплан. Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.

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