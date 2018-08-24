Истребитель ВВС США совершил экстренную посадку во Флориде

24 августа 2018 06:04 (UTC+04:00)

Американский истребитель F-35A Lightning II совершил экстренную посадку на авиабазе ВВС США в американском штате Флорида. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета Northwest Florida Daily News.

По ее данным, инцидент произошел в минувшую среду на авиабазе Eglin. Пилот сообщил об аварийной ситуации на борту перед заходом на посадку. Во время руления по взлетно-посадочной полосе у самолета сломалось переднее шасси, и он завалился на нос. Пилот не пострадал.

Расследованием инцидента займется Комитет по безопасности полетов ВВС США, оно может занять до 30 дней.

Такой же истребитель столкнулся с птицей в среду во время тренировочного полета на базе Eglin. Ни пилот, ни самолет не пострадали, об инциденте стало известно уже после приземления.

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