Библиотека Конгресса США открыла доступ к оцифрованным архивам Теодора Рузвельта

Библиотека Конгресса оцифровала крупный массив архивов президента Теодора Рузвельта, находившегося у власти в Вашингтоне в 1901-1909 годах, и открыла всем желающим доступ к этим историческим документам. Об этом в четерг сообщает ТАСС.

Речь идет, в частности, о дневниках, письмах, текстах публичных выступлений, указов и распоряжений, официальных документах Белого дома, декоративных памятных альбомах, различных семейных бумагах, манускриптах и тому подобном, сообщила в среду пресс-служба Библиотеки Конгресса. Как она уточнила, в общей сложности в электронной версии теперь доступны 276 тысяч таких документов и примерно 461 тысяч различных графических изображений. Они охватывают не только годы пребывания Рузвельта на посту главы государства, но и другие периоды его жизни.

Американский политический деятель был, в частности, начальником полиции города Нью-Йорк (в 1895-1897 годах), помощником министра ВМС (в 1897-98 годах), губернатором штата Нью-Йорк (в 1899-1900 годах) и вице- президентом США (с марта по сентябрь 1901 года). Высший государственный пост он занял после убийства 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. В 1906 году он первым из представителей США удостоился Нобелевской премии мира за посредничество при заключении русско-японского Портсмутского мира.

По свидетельству Библиотеки Конгресса, оцифровка архивов Рузвельта была приурочена к 160-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться 27 октября. Рузвельт появился на свет в 1858 году, а умер 6 января 1919 года. Он укрепил институт президентства в США, добившись централизации власти в то самое время, когда в американском федеральном правительстве доминирующие роли играли Конгресс и Верховный суд. Рузвельт также участвовал в испано-американской войне, командовал на Кубе кавалерийским отрядом добровольцев, известным как "Лихие конники", был естествоиспытателем и охотником, ассоциировался в США с физическим здоровьем и олицетворял мужество.

Республиканцу Рузвельту принадлежит выражение "говори ласково, но носи с собой большую дубинку". Письмо от января 1900 года, в котором Рузвельт, как считается, впервые употребил эту фразу, тоже вошло в оцифрованный архив. Политику "большой дубинки" 26-й президент США проводил в Латинской Америке. Именно при нем было начато строительство Панамского канала.

В 1912 году Рузвельт порвал с республиканцами, основал Прогрессивную партию, выставил от нее свою кандидатуру на президентских выборах, но потерпел поражение. Перед этим он пережил попытку покушения и ходил с застрявшей в мышечной ткани груди пулей до конца своих дней.

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