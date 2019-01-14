Трамп заявил, что отклонил предложение о временном финансировании правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма о временном восстановлении работы федерального правительства, которая была приостановлена из-за разногласий Белого дома и Конгресса по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер заявил журналистам в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это было предложение Линдси, но я его отклонил. Я в нем не заинтересован - я хочу решить проблему, а не отложить ее", - сказал Трамп о предложении сенатора по временному прекращению бюджетного кризиса.

С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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