Посольство США в Женеве предупредило о возросшей террористической опасности

23 января 2019 20:22 (UTC+04:00)

Американское посольство в Швейцарии предупредило, что возле консульского агентства США в Женеве произошел взрыв, очевидцы сообщили о взрыве бытового газа в ресторане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поступили сообщения о взрыве в районе консульского агентства. Избегайте этого района и укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости", - говорится в предупреждении гражданам США на сайте посольства.

Очевидцы в Twitter сообщили, что речь идет о взрыве бытового газа на первом этаже ресторана.

"Взрыв газа произошел в ресторане на первом этаже, посольство сегодня закрыто. Никто не пострадал, (консульское здание) должно открыться завтра", - написал пользователь Twitter Эндрю Семпере. Он добавил несколько фотографий, на которых видны последствия взрыва - выбитые стекла в ресторане и полицейское ограждение.

Семпере добавил, что он специально купил второй по счету билет, чтобы выбраться из аэропорта на северо-востоке США и вовремя попасть на назначенный ему визит в консульский центр в Женеве. "Мой багаж потеряли, идет сильный снег, и, прибыв, я обнаружил, что был взрыв газа, и консульство сегодня закрыто", - пояснил Семпере.

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