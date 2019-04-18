Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии

18 апреля 2019 05:34 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео и и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в пятницу встретятся в Вашингтоне с министром иностранных дел Японии Таро Коно и министром обороны страны Такэси Иваей, сообщил госдеп США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан примут у себя министра иностранных дел Японии Таро Коно и министра обороны Такэси Иваю в рамках заседания Консультативного комитета по безопасности ("2 + 2") в пятницу, 19 апреля, в государственном департаменте", - говорится в заявлении госдепа.

Обсуждения будут касаться региональной стабильности, включая вопросы КНДР, подытожил госдеп.

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