США и Канада изучают варианты модернизации сети противоракетной обороны

7 июня 2019 06:12 (UTC+04:00)

США и Канада прорабатывают варианты модернизации сети противоракетной обороны Северной Америки, говорится в обнародованной в пятницу стратегии Пентагона в Арктике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство обороны совместно с министерством национальной обороны Канады оценивает возможные решения для модернизации покрытия Северной Америки средствами обнаружения, чтобы сдерживать, обнаруживать, отслеживать и иметь возможность поражать как существующие, так и новые угрозы Северной Америке с воздуха, включая российские усовершенствованные крылатые ракеты и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты", - говорится в документе.

Модернизация системы обнаружения, которая включает в себя как наземные радары, так и спутники, по мнению авторов документа, является критически важной.

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