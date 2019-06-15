В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ньюарк (штат Нью-Джерси на северо-востоке США), в результате инцидента воздушная гавань на время прекратила прием и отправку рейсов, сообщается в заявлении Федерального управления авиации США (FAA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в заявлении FAA, опубликованном в Twitter, инцидент произошел при приземлении самолета авиакомпании United Airlines. Сведений о пострадавших не поступало.

Аэропорт информирует в Twitter, что "полетная деятельность возобновлена после недавнего инцидента, но задержки (рейсов), как ожидается, продолжатся".

"FAA направляется в аэропорт, чтобы начать расследование", - отметили в Федеральном управлении авиации США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.