Трамп заявил о готовности помочь Канаде с восстановлением отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп готов предпринять попытку оказать содействие Канаде с преодолением нынешней напряженности в ее отношениях с Китаем. Американский лидер подтвердил это в четверг на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Трампа, затронет ли он на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати в Осаке определенные проблемные вопросы отношений Оттавы и Пекина. У главы администрации США также спросили, поставит ли он на переговорах с китайским руководителем вопрос о возможности встречи с премьером Канады. Трамп ответил утвердительно. "Я абсолютно затрону это по запросу Джастина", - сказал глава Белого дома.

"<...> Я буду хорошо его [Трюдо] представлять <...> Сделаю все, что могу сделать, чтобы помочь Канаде", - заверил Трамп.

В конце минувшего года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

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