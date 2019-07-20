Трамп усомнился в целесообразности возвращения американцев на Луну

Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу сомнения в целесообразности новой американской лунной программы. На встрече в Белом доме, посвященной 50-й годовщине первой высадки человека на Луну, американский лидер предположил, что, возможно, было бы правильнее сразу лететь на Марс и не тратить время на повторную высадку на спутник нашей планеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говорят, для того, чтобы долететь до Марса, сначала надо высадиться на Луну. А можно как-нибудь сразу туда долететь, без высадки на Луну? Есть такая возможность?" - задался вопросом Трамп, обращаясь к собравшимся, среди которых был глава NASA Джеймс Брайденстайн, вице-президент Майкл Пенс, участники полета на Луну 1969 года астронавты Майкл Коллинз и Эдвин (Базз) Олдрин, а также родственники астронавта Нила Армстронга, первым в истории человечества ступившего на поверхность спутника нашей планеты.

"Да", - сразу же ответил Коллинз, пилотировавший командный модуль корабля "Аполлон-11". Руководитель же NASA начал объяснять нынешнюю задумку, при которой Луна будет использоваться в качестве стартовой площадки для полета на Красную планету. "А вы что думаете?" - спросил Трамп у остальных. "Сразу на Марс", - вновь заявил Коллинз. "Вот и мне кажется, что сразу на Марс", - сказал президент. "Да и вообще, кто знает лучше, чем эти люди? - подчеркнул глава Белого дома, указывая на участников первого полета на Луну. - Они так долго этим занимаются".

"Нетерпеливые", - возразил пилот лунного модуля "Аполлон-11" Олдрин, имея в виду Трампа и Коллинза. Когда же президент обратился к нему самому с просьбой рассказать, что он думает по поводу нынешней космической программы, бывший астронавт неожиданно объявил, что разочарован успехами США. "Честно говоря, я немного разочарован тем, что происходит в последние 10-15 лет", - сказал он. По его словам, у американцев сейчас есть "лучшая в мире ракета и лучший космический корабль, но они не могут выйти на орбиту и это - большое для меня разочарование", - сказал Олдрин.

"Что скажете на это, Джим?" - обратился Трамп к Брайденстайну, который заверил, что NASA уже работает над решением этой проблемы. "Я хотел бы, чтобы вы прислушивались и к другой стороне, поскольку некоторые люди хотели бы сделать это иначе", - указал президент. Директор NASA согласился и обещал прислушаться.

Логотип новой лунной программы

Тем временем американское космическое ведомство представило в честь годовщины первой высадки на Луну логотип новой американской лунной программы "Артемида". Он исполнен в трех цветах: голубом, красном и серебряном. Голубой полумесяц, под котором расположена надпись "Артемида", символизирует собой Землю. От нее вверх уходят две сходящиеся серебряные линии, а также красный извилистый след ракеты, символизирующий траекторию полета к спутнику нашей планеты. Вместе они образуют заглавную букву А. Серебряная Луна расположена немного правее верхней точки логотипа, и стрелка, которую образует буква А, таким образом, уходит выше нее. Как поясняют в NASA, это символ того, что спутник Земли - лишь отправная точка для дальнейшего исследования космоса, а следующим шагом станет полет на Марс.

В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на исследование Луны и Марса. Тогда же NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Первая высадка на Луну

Спускаемый аппарат американского корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, оставался на окололунной орбите в командном модуле корабля.

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем "Аполлона-17". Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы "Аполлон" стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон-18" 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.

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