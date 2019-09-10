США ввели новые санкции против ИГ, "Аль-Каиды" и представителей КСИР

10 сентября 2019 21:47 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты ввели во вторник новые санкции против экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и террористической сети "Аль-Каида", а также представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС страны). Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая вместе с госсекретарем Майклом Помпео на брифинге для журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С помощью предоставленного президентским указом инструментария Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками. Сегодняшнее решение направлено, в частности, против организаций, связанных с [радикальным палестинским движением] ХАМАС, ИГ, "Аль-Каидой" и КСИР", - сказал глава финансового ведомства.

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